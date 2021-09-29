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Законопроект 5655 или как нардеп Елена Шуляк лоббирует интересы застройщиков

Законопроект 5655 или как нардеп Елена Шуляк лоббирует интересы застройщиков

Киев  •  УНН

 • 84058 просмотра

Попытались разобраться в тонкостях законодательных инициатив, принятия которых ждут застройщики

В начале июля Верховная Рада накануне ежегодных каникул, в авральном режиме приняла в первом чтении законопроект № 5655, который меняет саму модель градостроительного контроля. Он создает совершенно новые правила взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком, существенно меняет государственные строительные нормы и саму градостроительную документацию. Инициатор законопроекта - народный депутат Елена Шуляк (фракция "Слуга народа"). Попробуем разобраться - какие риски содержит законопроект и почему против него восстало архитектурное сообщество, а застройщики затаились и ждут его скорейшего принятия.

Предварительные выводы аналитиков говорят о том, что нам всем следует готовиться к худшему. Если законопроект 5655 все же будет принят то:
- все мы ежедневно рискуем остаться без квартиры, или дома
- бетонные коробки будут расти как грибы после дождя и окружать нас
- качество сдаваемого жилья ухудшится, то есть возможны обвалы домов
- ответственность застройщика будет нивелирована
- коррупция возрастет

Кто в выигрыше, спросите вы? Ответ однозначен - застройщики, интересы которых учтены в этом законопроекте, инициатором которого выступила Елена Шуляк.

Кто такая Елена Шуляк?

Елена Шуляк сделала себя именно на теме строительства - она более 10 лет занимала руководящие должности в сфере девелопмента недвижимости и строительстве. Некоторое время возглавляла Наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. Во времена Порошенко, когда иностранные спонсоры начали вливать буквально миллионы долларов и евро в создание грантоедских организаций, Шуляк стала одним из основателей Офиса эффективного регулировании "BRDO", который часто ассоциируют с "соросятами", и возглавила там сектор "Строительство".

Шуляк все это время не забывала о своем бизнесе - она была основателем сразу нескольких компаний, связанных с недвижимостью, а также остается бенефициаром оффшорной компании Infrair Assets LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Надо напомнить, что именно с "BRDO" в кресло премьер-министра пересел Алексей Гончарук. Сама Шуляк на тот момент уже была избрана народным депутатом от "слуг народа" и когда Гончарук переформировал Правительство она считалась одним из главных претендентов на должность министра развития общин и территорий. К сожалению для Шуляк ее кандидатура не была одобрена во властных кабинетах. Главной причиной называют тот факт, что ее бизнес был связан с миллиардерами российского происхождения - Алексом Шнайдером и Эдуардом Шифриным (втроем они были учредителями в компании Midland Group). Репутационно это нанесло бы сильный удар по новой власти. Однако, вероятно, не только это причина - близость Шуляк к застройщикам также была учтена.

Шуляк считают эффективным лоббистом застройщиков - кстати, под законопроектом подписались немало нардепов, поэтому, можно предположить, что лоббист она действительно эффективный.

Настоящее

Елена Шуляк является депутатом в Верховной Раде, а также занимает там должность заместителя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Как народный депутат Шуляк инициировала законопроект 5655, о котором мы уже говорили. Так, давайте разберемся, почему он вызвал такое возмущение профессионального сообщества.

Во-первых, законопроект разработали без участия профильных специалистов. То есть профильный законопроект не учитывает мнение архитекторов. Конечно это их очень возмутило и они даже обратились с соответствующими письмами к Председателю профильного комитета Андрею Клочко и даже к Президенту Зеленскому и Главе ВР Разумкову.

В обращении четко указано, что законопроект, инициированный Шуляк содержит коррупционные риски, а его положения подрывают основы профессиональной деятельности архитекторов.

Так, например, законопроектом предлагается наделить юрлиц-частных контроллеров правом осуществлять градостроительный контроль над застройщиками. За это раньше отвечала Госархстройинспекция - действительно коррупционный орган. Но законопроектом предлагается фактически переложить эти коррупционные деньги из одного кармана застройщика в другой - свой! Как это произойдет: застройщик создаст юрлицо и сам себя проконтролирует. Внешний контроль отсутствует. А если отсутствует контроль, то отсутствует и качество. И если частная компания обнаружит нарушения и составит предписание, то застройщик может с ним не согласиться и обратиться к другой, до тех пор, пока не получит положительное заключение.

Если же застройщик не выберет для себя другого частного контроллера, то он может обратиться в орган местной власти по вопросам градостроительного контроля. И если раньше застройщик "решал" с ГАСИ, то теперь "решит" с местным чиновником. Вряд ли сумма "вознаграждения" сильно отличаться. Кстати квалификационные требования к специалистам местного органа контроля отсутствуют. И это при том, что перечень вопросов, которые они будут контролировать очень широкий и требует профессионализма.

Можно себе только представить, как будут строить с такими нововведениями ...

А что же остальные положения законопроекта? Там тоже все очень "весело" - целый ряд положений законопроекта не согласуется между собой. На это указали в научно-экспертном управлении ВР и признали, что проект закона требует технико-юридической и редакционной доработки.

Вот еще один пример: государственная регистрация права собственности на объект недвижимости будет проводиться автоматически, без государственного регистратора. Сегодня, когда вы приобретаете право собственности на квартиру государственный регистратор вносит в Государственный реестр прав и несет за это ответственность перед законом. В законопроекте Шуляк предлагается чтобы эти данные вносились автоматически. Возникает вопрос - кто будет нести ответственность за неправильно внесенные данные? Не приведет ли эта новелла к тому, что киберпреступники могут просто взломать базу данных и переоформить ваши права собственности на других лиц?

Ну и, собственно то, что возмутило архитекторов больше всего - в законопроекте госпожи Шуляк отсутствует понятие архитектурная деятельность. Это вызвало огромное возмущение в среде архитекторов. По мнению заместителя председателя Архитектурной палаты Украины Анны Кирий, законопроект Шуляк буквально уничтожает авторское право в этой области. Ведь застройщик сможет сменять архитектора хоть каждый день, менять проектную документацию без согласований с автором проекта. Что будет на выходе - можно представить глядя на вот это:

Эти и другие новеллы предлагаются в законопроекте. Как будут выглядеть наши города, которые и так изменили свои лица из-за засилья застройщиков - вопрос риторический.

Кстати, Шуляк со своими "инновациями" уже приобрела славу: в 2019 году по ее идее под эгидой "BRDO" на грантовские средства были созданы "е-кабинеты" для объектов класса СС1 (частные дома до четырех этажей). Предполагалось, что они автоматизируют процессы - помогут ускорить начало строительства и ввода объекта в эксплуатацию, лишат бизнес бумажной волокиты. Но неправильное техзадание привело к тому, что "е-кабинет" стали использовать аферисты и недобросовестные застройщики - так, например на Подоле ввели в эксплуатацию 10-этажный жилой дом вместо четырехэтажного!

Что, же, изменения в законодательство, которые вводит законопроект 5655 тоже могут привести к полному беспорядку в области градостроительства и государственных строительных норм. Так что будем следить, какие правки предложат ко второму чтению, чтобы "новации" в очередной раз не вылезли всем нам боком.

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