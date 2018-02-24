Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса, сегодня вступил в силу, передает УНН.
Президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля.
При этом Глава государства заявил, что в этом законе российское государство квалифицируется как государство-агрессор, а также юридически определено, что именно РФ оккупировала украинские территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Муженко заявил, что АТО на Донбассе меняют на операцию Объединенных сил
Однако, по его словам, этот закон определяет, устанавливает основные параметры защиты гражданских прав и свобод гражданского населения.
Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
6 февраля Верховная Рада позволила Парубию подписать закон о реинтеграции Донбасса.
Парубий подписал Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской области 8 февраля и отправил его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.
Напомним, в Генштабе заявили, что уже есть кандидаты на должность командующего Объединенных сил.