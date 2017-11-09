Закон о кибербезопасности Украины опубликовали в "Голосе Украины"

Закон создает основы национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений вместе с организационно-административными и технико-технологическими мерами государственного и частного секторов и гражданского общества.

Законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.

Документ также определяет основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальная система кибербезопасности. Согласно Закону, Президент Украины координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемую им Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Закон позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины.

В Законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.

Законодательный акт был разработан во исполнение требований Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 15.03.2016 № 96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" О Стратегии кибербезопасности Украины ".

Напомним, 7 ноября Петр Порошенко утвердил закон о кибербезопасности Украины.