Закон о кибербезопасности Украины опубликовали в "Голосе Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Закон Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой Украины 5 октября 2017 обнародовали в парламентской газете "Голос Украины", передает УНН.
Закон создает основы национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений вместе с организационно-административными и технико-технологическими мерами государственного и частного секторов и гражданского общества.
Законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.
Документ также определяет основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальная система кибербезопасности. Согласно Закону, Президент Украины координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемую им Совет нацбезопасности и обороны Украины.
Закон позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины.
В Законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.
Законодательный акт был разработан во исполнение требований Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 15.03.2016 № 96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" О Стратегии кибербезопасности Украины ".
Напомним, 7 ноября Петр Порошенко утвердил закон о кибербезопасности Украины.