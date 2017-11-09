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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 30162 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 98641 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 86454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100676 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100737 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 77980 просмотра

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Закон о кибербезопасности Украины опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о кибербезопасности Украины опубликовали в "Голосе Украины"

Киев  •  УНН

 • 11598 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Закон Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой Украины 5 октября 2017 обнародовали в парламентской газете "Голос Украины", передает УНН.

Закон создает основы национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений вместе с организационно-административными и технико-технологическими мерами государственного и частного секторов и гражданского общества.

Законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.

Документ также определяет основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальная система кибербезопасности. Согласно Закону, Президент Украины координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемую им Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Закон позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины.

В Законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.

Законодательный акт был разработан во исполнение требований Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 15.03.2016 № 96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" О Стратегии кибербезопасности Украины ".

Напомним, 7 ноября Петр Порошенко утвердил закон о кибербезопасности Украины.

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