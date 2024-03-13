Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров
россияне меняют этнический состав жителей оккупированных территорий, завозя "гастарбайтеров" со всей рф и анонсируют назначение участников "сво" на руководящие должности.
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве
Официантов львовского ресторана подозревают в присвоении более 200 000 гривен путем злоупотребления купонной системой для клиентов.
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления
россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками и индоктринации в "молодежную армию".
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении
В Николаеве 50-летний мужчина выстрелил из окна своей квартиры из переделанного пистолета, чтобы проверить его исправность. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА
Из областного бюджета выделено 20 миллионов гривен на поддержку жителей Кривого Рога, пострадавших от вражеского обстрела накануне.
Reuters: россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, около 5580 единиц
По данным Федерации американских ученых, россия имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок - около 5580 единиц, в том числе 1710 стратегически развернутых.
Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения
В Одессе пьяный мужчина избил женщину-водителя трамвая, распылил ей в лицо перцовый газ, повредил трамвай, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.
На Прикарпатье произошло ДТП с участием автобуса: трое погибших, пятеро раненых
В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего три человека погибли и еще пятеро получили ранения.
В Джанкойском районе оккупированного Крыма обнаружили базу военной техники рф
Украинские партизаны обнаружили базу российской военной техники в Джанкойском районе оккупированного Крыма и оперативно передали информацию Силам обороны Украины.
Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ
ЕС принял первый в мире комплексный закон, регулирующий вопросы искусственного интеллекта, включая ограничения на биометрическое наблюдение в реальном времени в общественных местах и требования по прозрачности и соблюдению законов ЕС для систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска.