Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

россияне меняют этнический состав жителей ВОТ, завозят гастарбайтеров со всей россии и анонсируют назначение участников "сво" на руководящие должности. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Захватчики продолжают вытеснять коренных жителей захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из эрефии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что очередная программа, направленная на замену этнического состава - "время героев". Она предусматривает устройство на управленческие должности участников так называемой "спецоперации", то есть захватнической войны рф.

Еще один проект - "запорожская целина". Он предусматривает переселение на ВОТ российских специалистов и военных с семьями.

По словам Федорова, все это уже привело к увеличению количества проживающих на ВОТ именно за счет россиян. Таким образом россия формирует лояльное к оккупационной власти население и предупреждает возможные протесты в будущем.

Напомним

На оккупированных территориях власти принимают суровые меры против "инакомыслия". Местных жителей осуждают за выражение неподдержки агрессора.