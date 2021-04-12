За похищение и пытки волонтера под суд пойдет бывший нацгвардеец
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бывший нацгвардеец предстанет перед судом за похищение и пытки волонтера. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
Цитата:
"ТУ ГБР в Краматорске завершило досудебное расследование в отношении бывшего командира одного из отделений батальона специального назначения Национальной гвардии Украины. В суд направлено обвинительное заключение", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГБР, установлено, что 28-летний военнослужащий осенью 2014 года, во исполнение незаконного приказа, по предварительному сговору в группе из шести сослуживцев, угрожая огнестрельным оружием, похитил гражданина в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В то время этот человек как волонтер помогал с ведением документации в отделе кадров воинской части, добавили в бюро.
"Сначала связанного клейкой лентой мужчину перевезли в Днепропетровскую область, и в течение месяца удерживали в холодном и влажном помещении туалетной комнаты неработающего детского оздоровительного лагеря, ограничивая в пище и воде. Затем пострадавшего перевезли в заброшенный охотничий дом в селе Евгеновка Великоновоселковского района Донецкой области, где продолжали незаконно удерживать еще 2 месяца, до середины декабря 2014 года", - вели дальше в ГБР.
По данным следствия, мужчину пытали, били, угрожали и запугивали расправой над ним, его родными и знакомыми.
"Таким образом, его заставляли признаться в якобы причастности к утечке в Интернет персональных данных военнослужащих батальона Нацгвардии", - указали в бюро.
Так, 7 апреля 2021 года бывшему командиру отделения батальона специального назначения Нацгвардии сообщено о подозрении:
-
- в похищении человека по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия, осуществляемом в течение длительного времени (ч. 2 ст. 146 УК Украины);
-
- в пытках с целью принуждения совершить действия, наказания, запугивании, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).
-
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
8 апреля 2021 года обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлено в Великоновоселковского районного суда Донецкой области. Дело в отношении командира группы военнослужащих Национальной гвардии Украины, по чьему приказу происходили указанные события, сейчас рассматривается в суде.
Добавим
Правоохранители задержали оперуполномоченного Службы безопасности Украины, который подозревается в том, что похитил человека и требовал у потерпевшего деньги в сумме 40 тыс. евро и 1,6 млн гривен.