За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров
Киев • УНН
За неделю украинские саперы обезвредили 1 261 взрывоопасный предмет и разминировали 940,85 гектаров, очистив от мин огромные территории, включая водоемы, дороги, железнодорожные пути и инженерные коммуникации.
Украинские саперы за период с 20 по 26 ноября изъяли и обезвредили 1261 взрывоопасных предметов, разминировав территорию площадью 940,85 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной специальной службы транспорта.
С начала недели с 20 по 26 ноября саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1261 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 940,85 га.
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В целом разминирована (проверена) территория площадью 40926,59 гектаров, а именно: акватории - 21,66 га; автомобильных дорог - 720,92 км; железнодорожных путей - 2291,41 км; линии электросетей - 331,35 км; газопроводов - 35 км.
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За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров
За неделю украинские саперы обезвредили 1 261 взрывоопасный предмет и разминировали 940,85 гектаров, очистив от мин огромные территории, включая водоемы, дороги, железнодорожные пути и инженерные коммуникации.
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