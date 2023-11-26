За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  211884 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  271588 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  168333 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  156772 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  290310 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  182975 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  143002 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  147421 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  177679 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167453 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246333 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  29863 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162574 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171121 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  26340 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  271588 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  290310 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  257181 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  244446 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  246149 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
za-nedelyu-podrazdeleniya-gosspetssluzhbi-transporta-razminirovali-pochti-tisyachu-gektarov

За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 14:00  •  27258 просмотра

Read in English

За неделю украинские саперы обезвредили 1 261 взрывоопасный предмет и разминировали 940,85 гектаров, очистив от мин огромные территории, включая водоемы, дороги, железнодорожные пути и инженерные коммуникации.

Украинские саперы за период с 20 по 26 ноября изъяли и обезвредили 1261 взрывоопасных предметов, разминировав территорию площадью 940,85 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной специальной службы транспорта.

С начала недели с 20 по 26 ноября саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1261 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 940,85 га.

- говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часть оккупированных украинских городов обесточена

В целом разминирована (проверена) территория площадью 40926,59 гектаров, а именно: акватории - 21,66 га; автомобильных дорог - 720,92 км; железнодорожных путей - 2291,41 км; линии электросетей - 331,35 км; газопроводов - 35 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
За тиждень підрозділи Держспецслужби транспорту розмінували майже тисячу гектарів
Over a week, units of the State Special Transport Service cleared almost a thousand hectares of mines
Новости по теме

За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров

За неделю украинские саперы обезвредили 1 261 взрывоопасный предмет и разминировали 940,85 гектаров, очистив от мин огромные территории, включая водоемы, дороги, железнодорожные пути и инженерные коммуникации.

Война •   •  27258 просмотра
За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров

Из-за непогоды Пограничная служба Молдовы предупредила о перебоях в работе контрольно-пропускных пунктов

Грузовые перевозки на некоторых пунктах пропуска на молдавско-румынской границе ограничены из-за плохих погодных условий, пропускаются только грузовики, оборудованные для работы в неблагоприятных погодных условиях.

Общество •   •  21523 просмотра
Из-за непогоды Пограничная служба Молдовы предупредила о перебоях в работе контрольно-пропускных пунктов

Часть Одессы без света, всего из-за непогоды в области обесточен 131 населенный пункт

131 населенный пункт в Одесской области, включая часть Киевского района Одессы, обесточен после аварийного отключения, вызванного непогодой. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения по резервным линиям.

Общество •   •  21026 просмотра
Часть Одессы без света, всего из-за непогоды в области обесточен 131 населенный пункт

С завтрашнего дня польские перевозчики будут блокировать КПП "Шегини" круглосуточно

Польские перевозчики расширят свою блокаду на пункте пропуска "Шегини" до 24 часов, начиная с завтрашнего дня, при этом около 3500 грузовиков уже стоят в очереди на четырех польско-украинских пограничных пунктах пропуска. Украинские водители в Польше получили гуманитарную помощь в условиях кризиса.

Общество •   •  21198 просмотра
С завтрашнего дня польские перевозчики будут блокировать КПП "Шегини" круглосуточно

Задержали супругов, которые пытались вывезти в Венгрию сотню золотых украшений

Украинских супругов поймали при попытке контрабанды 100 полиэтиленовых пакетов с золотыми украшениями в Венгрию. Стоимость драгоценностей потенциально может составлять миллионы гривен.

Криминал и ЧП •   •  21760 просмотра
Задержали супругов, которые пытались вывезти в Венгрию сотню золотых украшений

Ряд стран ЕС настаивают на смягчении санкций против россии в новом пакете - Bloomberg

Несколько стран ЕС настаивают на ослаблении предложенного 12-й пакета антироссийских санкций, чтобы избежать правовых проблем и неблагоприятных конкурентных условий для европейских компаний. Пакет имеет целью предотвратить уклонение от санкций через третьи страны, особенно в отношении приоритетных товаров, таких как полупроводники.

Экономика •   •  26822 просмотра
Ряд стран ЕС настаивают на смягчении санкций против россии в новом пакете - Bloomberg

Минэнерго: в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС

Украина не испытывает ограничений в поставках электроэнергии, поскольку производство удовлетворяет потребительский спрос, только два энергоблока ТЭС находятся на коротком ремонте, а импортно-экспортные операции продолжаются.

Экономика •   •  25165 просмотра
Минэнерго: в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС

На Херсонщине из-за непогоды и обстрелов рф обесточен ряд населенных пунктов

Сложные погодные условия и российские обстрелы оставили несколько населенных пунктов в Херсонской области без света, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Общество •   •  20715 просмотра
На Херсонщине из-за непогоды и обстрелов рф обесточен ряд населенных пунктов

В россии мальчик потерял часть руки из-за взрыва кофемолки, которую нашел и принес домой его отец

Мальчик в России потерял руку от осколочных ранений после того, как кофемолка, которую его отец нашел на улице, взорвалась, когда ее включили. Эксперты-криминалисты обнаружили в обломках кофемолки фрагмент, похожий на электродетонатор.

Криминал и ЧП •   •  21640 просмотра
В россии мальчик потерял часть руки из-за взрыва кофемолки, которую нашел и принес домой его отец

В Сьерра-Леоне, после нападения на оружейный склад во Фритауне, правительство ввело комендантский час

Правительство Сьерра-Леоне ввело комендантский час из-за вооруженных столкновений в столице Фритауне, а также после попытки неизвестных лиц проникнуть на военный склад оружия. Президент Джулиус Маада подтвердил, что мир в городе восстановлен, но власти попытаются найти всех вооруженных преступников.

Новости Мира •   •  22001 просмотра
В Сьерра-Леоне, после нападения на оружейный склад во Фритауне, правительство ввело комендантский час