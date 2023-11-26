За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров

Украинские саперы за период с 20 по 26 ноября изъяли и обезвредили 1261 взрывоопасных предметов, разминировав территорию площадью 940,85 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной специальной службы транспорта.

С начала недели с 20 по 26 ноября саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1261 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 940,85 га. - говорится в сообщении.

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В целом разминирована (проверена) территория площадью 40926,59 гектаров, а именно: акватории - 21,66 га; автомобильных дорог - 720,92 км; железнодорожных путей - 2291,41 км; линии электросетей - 331,35 км; газопроводов - 35 км.

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