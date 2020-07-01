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За месяц во временно оккупированном Крыму заблокировали 30 украинских сайтов - Омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 9696 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Во временно оккупированном Крыму за июнь 2020 года заблокировали 30 украинских информационных сайтов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена Украины.

“По данным правозащитников, по состоянию на июнь 2020 года, на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя заблокировано 30 украинских информационных сайтов, 2 социальные сети и радиостанции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что: “исходя из этого, Людмила Денисова обратилась к председателю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой принять меры для документирования указанных нарушений и проинформировать все стороны о незаконности ограничения прав жителей АР Крым и г. Севастополь на доступ к независимым СМИ”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Офис омбудсмена по правам человека обратилось 47493 человека, что в два раза больше, чем в 2018 году.

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