За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил боевую травму

“Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении с вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов враг вел огонь в районе Троицкого. Уже в темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям у Причепиловки, а с 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского. На этом же направлении противник активно применял и пехотное вооружение. Защитников Луганского российские наемники неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты у Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска незаконные вооруженные формирования обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в вечернее время, эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки. Захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому городу и в районе Каменки.

“В целом, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения враг совершил 26 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В 16-ти случаях наши военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов из оружия не запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО получил боевую травму. Он доставлен в военно-медицинского учреждения”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, боевики пытались вывести из строя видеокамеру ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции.