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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 85476 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100509 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100600 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил боевую травму

За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил боевую травму

Киев  •  УНН

 • 9463 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении с вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов враг вел огонь в районе Троицкого. Уже в темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям у Причепиловки, а с 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского. На этом же направлении противник активно применял и пехотное вооружение. Защитников Луганского российские наемники неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты у Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска незаконные вооруженные формирования обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в вечернее время, эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки. Захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому городу и в районе Каменки.

“В целом, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения враг совершил 26 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В 16-ти случаях наши военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов из оружия не запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО получил боевую травму. Он доставлен в военно-медицинского учреждения”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, боевики пытались вывести из строя видеокамеру ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции.

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