С момента обострения ситуации в районе Авдеевки погибли 10 военнослужащих ВСУ - А.Цветков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. С 29 января по 3 февраля в районе Авдеевки погибли 10 украинских военнослужащих, 66 получили ранения. Об этом заявил во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке А.Цветков, передает корреспондент УНН.
"За определенный период потери военнослужащих ВСУ составили безвозвратные - 10 человек, раненых 66", - сказал А.Цветков.
Он отметил, что данная информация состоянием с 29 января по 3 февраля.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .