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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9809 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31262 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31068 просмотра

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11 марта, 06:59 • 96301 просмотра

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С 1 января скорость движения в населенных пунктах уменьшат до 50 км/ч

С 1 января скорость движения в населенных пунктах уменьшат до 50 км/ч

Киев  •  УНН

 • 18106 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. С 1 января 2018 года автомобилисты должны будут ездить в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 10 ноября "О внесении изменений в Правила дорожного движения", передает УНН.

"Это постановление вступает в силу с 1 января 2018 года", - сказано в документе.

Постановлением уменьшено максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. Ожидается, что это будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.

Также в правительстве отмечают, что на сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч. Таким образом, такое решение позволит приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.

Как сообщал УНН, МВД предложило уменьшить максимальную скорость в населенном пункте до 50 км/ч.

Украинские Национальные Новости

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