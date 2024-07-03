Если потребитель видит в графике, что у него должна быть электроэнергия, но ее не включили, он должен сообщить об этом своему оператору системы распределения, чтобы выяснить причину. Об этом рассказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

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"Да, обязательно. Если потребитель видит по графику, что у него обязательно должен быть свет в эти часы, что это даже не "серая зона", а света у него нет, обязательно надо сообщить своему оператору систем распределения о том, что, возможно, какая-то аварийная ситуация, возможно, не сработала автоматика. Здесь уже оператор системы распределения должен сам выяснить причину, что случилось. Из практики скажу, что после того, даже если случилось ложное несрабатывание, невключение потребителя, то операторы систем распределения учитывают это при следующих отключениях и тогда уже при следующих "серых зонах" такого потребителя могут определенное время не беспокоить, а за счет других очередей эту ситуацию выравнивают", - сказал Слободян.

Напомним,

Председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян пояснил, что применение двух очередей отключений электроэнергии означает, что у потребителя в течение суток может не быть электроэнергии ориентировочно 8 часов, а три очереди - около 12 часов.