Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 8 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки российская армия на войне в Украине потеряла 1600 военных. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 779 тыс. оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ,

передает УНН.

Детали

Силы обороны уничтожили 9628 (+4) российские танки, боевых бронированных машин – 19923 (+8), артиллерийских систем – 21323 (+10), РСЗО – 1256 (+0), средств ПВО – 1030 (+0), самолетов (+0), вертолетов – 329 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 20908 (+74), крылатых ракет – 2948 (+0), кораблей / катеров – 28 (+0), подводных лодок – 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 32117 (+31), специальной техники – 3667 (+0).