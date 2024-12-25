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Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
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Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

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Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
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Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

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"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
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Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
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Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

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С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 8 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 8 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 8424 просмотра

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Украинские военные ликвидировали 1600 российских военных за минувшие сутки. Общие потери РФ с начала вторжения достигли 779 тысяч оккупантов, также уничтожено значительное количество военной техники.

За прошедшие сутки российская армия на войне в Украине потеряла 1600 военных. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 779 тыс. оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ,

передает УНН.

Детали

Силы обороны уничтожили 9628 (+4) российские танки, боевых бронированных машин – 19923 (+8), артиллерийских систем – 21323 (+10), РСЗО – 1256 (+0), средств ПВО – 1030 (+0), самолетов (+0), вертолетов – 329 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 20908 (+74), крылатых ракет – 2948 (+0), кораблей / катеров – 28 (+0), подводных лодок – 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 32117 (+31), специальной техники – 3667 (+0).

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина