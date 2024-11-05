Языковой конфликт в столичном книжном магазине: полиция привлекла нарушителя к ответственности

В Киеве полиция привлекла к ответственности мужчину, который устроил конфликт в книжном магазине из-за замечания за русский язык, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, где девушка рассказывает о конфликте в кафе с незнакомым мужчиной. По ее словам, она сделала замечание посетителю из-за того, что мужчина общался на русском языке и пыталась заснять его на собственный мобильный телефон, на что нарушитель отреагировал агрессивно и вырвал из ее рук гаджет.

Полицейские установили личность нарушителя - им оказался 44-летний житель Киевской области, в отношении которого сотрудники полиции составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Кроме того, собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности.

Напомним

В киевской кофейне "Сенс" произошел конфликт из-за замечания относительно русского языка. Мужчина силой отобрал телефон у девушки и выкрутил ей руку, когда она пыталась зафиксировать инцидент.