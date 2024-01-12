Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО

Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

Российские войска 68 раз атаковали украинские позиции, нанеся 2 ракетных и 43 воздушных ударов, тогда как украинские защитники отбили многочисленные атаки по всему восточному и южному фронтам.