Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО
Киев • УНН
Под Киевом прогремели взрывы. Как сообщил Кличко, работает ПВО.
В окрестностях Киева раздаются взрывы. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, работает ПВО, передает УНН.
Взрывы на окраинах столицы. Работает ПВО
Ранее
В Воздушных силах сообщали о движении вражеского беспилотника на Киевщине.
Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО
Под Киевом прогремели взрывы. Как сообщил Кличко, работает ПВО.
Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.
Арахамия объяснил, почему законопроект о мобилизации отправили на доработку
Арахамия объявил о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку, ссылаясь на проблемы с недостаточной подготовкой и призывом лиц с инвалидностью третьей группы.
Сумская область: россияне полсотни раз стреляли по пограничникам
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Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Киев для встречи с Президентом Украины Зеленским.
Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб
Российские войска 68 раз атаковали украинские позиции, нанеся 2 ракетных и 43 воздушных ударов, тогда как украинские защитники отбили многочисленные атаки по всему восточному и южному фронтам.
Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии
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Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024
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Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны
Подоляк подчеркивает, что усиление санкций и ударов по России является критически важным для мира, поскольку ее экономика и армия испытывают значительное давление.