В Херсоне слышны взрывы

За неделю украинские саперы обезвредили 828 взрывоопасных предметов

С 27 ноября по 3 декабря саперные подразделения в Украине обезвредили 828 взрывоопасных предметов и очистили 737,54 га территории. Всего с начала войны они обезвредили почти 90 тысяч взрывоопасных предметов на территории более 40 тысяч гектаров.