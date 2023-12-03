В Херсоне слышны взрывы
Киев • УНН
Взрывы произошли в Херсоне на фоне воздушной тревоги после того, как российские террористы запустили БПЛА типа "шахед" из оккупированного Крыма; мишенью также стал Николаев.
В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена Воздушная тревога.
Детали
Перед этим Воздушные Силы объявили, что российские террористы запустили ударные БПЛА типа Shahed с территории временно оккупированного Крыма
Внимание! Зафиксирован запуск вражеских ударных БПЛА из Крыма! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
Уже в 21:19 вражеские "шахеды" находились в Николаевской области. Вектор движения - северо-западный.
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По состоянию на 21:29 воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.
В Херсоне слышны взрывы
Взрывы произошли в Херсоне на фоне воздушной тревоги после того, как российские террористы запустили БПЛА типа "шахед" из оккупированного Крыма; мишенью также стал Николаев.
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