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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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За сутки произошло 47 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 59202 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Всего враг нанес 6 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За сутки произошло 47 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

За сутки произошло 47 боевых столкновений - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории россии, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Бобиловке Сумской области и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 13 атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

В Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Роботино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 297 680 человек, 5145 танков и сотен единиц другой военной техники.

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