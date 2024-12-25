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Владелец затонувшего российского судна Ursa Major заявил о "террористической атаке" - росСМИ

Владелец затонувшего российского судна Ursa Major заявил о "террористической атаке" - росСМИ

Киев  •  УНН

 • 6851 просмотра

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Владелец судна "Оборонлогистика" заявил о "террористической атаке" на сухогруз Ursa Major в Средиземном море. Судно, находившееся под санкциями США, затонуло после трех взрывов, 14 моряков спасены, двое пропали без вести.

Владелец российского сухогруза Ursa Major, затонувшего в Средиземном море  у берегов Испании, заявил о "террористической атаке" на судно. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ссылаясь на заявление компании "Оборонлогистика", которой принадлежит судно, передает УНН.

Детали

Как утверждают в "Оборонлогистике", с правого борта Ursa Major произошли три взрыва. Они и стали причиной аварии.

Дополнение 

По официальной информации, судно Ursa Major перевозило портовые краны, а пунктом назначения должен был стать Владивосток.  Однако, как указали в ЦПД при СНБО, в мае 2022 года США ввели санкции против Ursa Major из-за участия судна в транспортировке военной техники для российских войск в Сирии.

Вероятно, на самом деле Ursa Major мог вывозить российское оружие из Сирии.

Напомним

Российский сухогруз "Урса Майор" затонул в международных водах между Испанией и Алжиром 23 декабря. 14 моряков удалось спасти, их доставили в ближайший испанский порт. Еще двое людей, находившихся на судне, пропали без вести. По данным испанских СМИ, на судне произошел взрыв.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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