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Преподавателю вуза в Пакистане дали смертный приговор "за кощунство"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. 33-летнему университетском преподавателю Джунаид Хафизу суд Мултан вынес смертный приговор за комментарии относительно пророка Мухаммеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Суд в пакистанском городе Мултан в субботу, 21 декабря, приговорил университетского преподавателя Джунаид Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве. Другим приговором Хафиза осужден также к пожизненному заключению и денежному штрафу в размере 500 000 пакистанских рупий (около 3 тысяч евро в пересчете) ", - говорится в сообщении.

Хафиза арестовали в марте 2013 года за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде, которые преподаватель якобы публиковал в Facebook. С 2014 года он содержится в одиночной камере.

В октябре этого года организация Amnesty International пыталась добиться отмены обвинений против Хафиза, но тщетно.

Закон о кощунстве в Пакистане (где большинство населения составляют мусульмане) наказывает за пренебрежительные высказывания об исламе или пророка Мухаммеда, пояснил DW.

По оценке экспертов американской Комиссии по международной религиозного свободы, сейчас в Пакистане в камерах смертников находятся около 40 человек, осужденных по этому закону.

Напомним, Индия и Пакистан открыли безвизовый коридор для паломников.

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