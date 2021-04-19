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От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 120 млн человек

От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 120 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13087 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели уже 120 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 141,999,954 человек, из них выздоровели 120,531,685 человек. Количество умерших возросло до 3,032,865.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,404,454), Индия (15,057,767), Бразилия (13,943,071), Франция (5,289,526), Россия (4,702,101), Великобритания (4,387,820), Турция (4,268,447) и Италия (3,870,131).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (581,061), Бразилии (373,442) и Мексике (212,339).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1946510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 786 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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