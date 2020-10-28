Взрыв в Харьковской области: двое пострадавших скончались
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из четырех пострадавших в результате взрыва на газораспределительной подстанции в Харьковской области два человека погибли, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
На данный момент о состоянии еще двух пострадавших не известно.
Как сообщал УНН, 28 октября около 11:30 произошел взрыв на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области.
Обстоятельства происшествия выясняются.