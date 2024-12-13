Ветер будет сбивать с ног: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается резкое похолодание с морозами до -8° и сильными порывами ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности, на дорогах гололедица.
Накануне выходных погода в Украине изменится. Осадки практически уйдут, во многих областях ожидаются солнечные прояснения, но температура заметно снизится - по всей стране будет мороз, а также усилится ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Почти во всех областях Украины, кроме западных, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Украинцы почувствуют резкое похолодание. Ночью и днем прогнозируют морозы.
Во многих областях Украины ожидается снег и гололедица.
Температура ночью 3-8° мороза; днем 1-6° мороза, в южной части и на Закарпатье около 0°; на высокогорье Карпат ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.
Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -5...+-2 градусов.
Погода 13 декабря в КиевеПогода 13 декабря в Киеве
В столице будет облачно с прояснениями.
На дорогах в этот день будет гололедица.
Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.
Температура в течение суток ожидается 3-6° мороза.