Ветер будет сбивать с ног: прогноз погоды на сегодня

ukenru
Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 100861 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 110295 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 114593 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 121215 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 178148 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 145337 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 183796 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 128019 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 113670 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 109580 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства

Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства

 • 74536 просмотра
«Целью усилий является победа": в МСЗ Украины прокомментировали принятие Берлинской декларации

«Целью усилий является победа": в МСЗ Украины прокомментировали принятие Берлинской декларации

 • 51951 просмотра
Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

01:15 • 64003 просмотра
Центры по "переписыванию" истории о Второй мировой войне россияне открыли на ВОТ Донецкой области

Центры по "переписыванию" истории о Второй мировой войне россияне открыли на ВОТ Донецкой области

01:28 • 57359 просмотра
Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

02:05 • 41003 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 110066 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

 • 112434 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 178141 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 183793 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 183252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

 • 80517 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

 • 101754 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

 • 103221 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 105606 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 107659 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Ветер будет сбивать с ног: прогноз погоды на сегодня

Ветер будет сбивать с ног: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 11314 просмотра

Read in English

В Украине ожидается резкое похолодание с морозами до -8° и сильными порывами ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности, на дорогах гололедица.

Накануне выходных погода в Украине изменится. Осадки практически уйдут, во многих областях ожидаются солнечные прояснения, но температура заметно снизится - по всей стране будет мороз, а также усилится ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Почти во всех областях Украины, кроме западных, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Украинцы почувствуют резкое похолодание. Ночью и днем прогнозируют морозы.

Во многих областях Украины ожидается снег и гололедица.

Температура ночью 3-8° мороза; днем 1-6° мороза, в южной части и на Закарпатье около 0°; на высокогорье Карпат ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

Image

Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -5...+-2 градусов.

Погода 13 декабря в КиевеПогода 13 декабря в Киеве

В столице будет облачно с прояснениями.

На дорогах в этот день будет гололедица.

Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в течение суток ожидается 3-6° мороза.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКиев
ukrainaУкраина
kievКиев