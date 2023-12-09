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ВР призывает страны ЕС поддержать начало переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 10:18  •  21949 просмотра

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Верховная Рада обращается к ЕС с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, для чего необходимо единогласное решение стран-членов ЕС.

Верховная Рада приняла Обращение к государствам - членам Европейского Союза и институтам Европейского Союза по поддержке открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Решение парламентарии приняли на заседании в субботу. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

За это решение проголосовали 292 депутата.

Верховная Рада Украины обращается к национальным парламентам и правительствам государствам - членам Европейского Союза, институтам Европейского Союза и призывает: Поддержать стремление Украины относительно вступления в Европейский Союз путем принятия решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе во время заседания Европейского Совета 15 декабря 2023 года в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

- говорится в записке опубликованной нардепом Железняком.

Напомним

В середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии, как указывало Reuters, неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии в нынешнем виде.

На днях The Guardian сообщил со ссылкой на дипломатические источники, что Европейская комиссия на следующей неделе планирует разморозить для Венгрии 10 млрд евро. Это примерно треть общего финансирования страны от Европейского Союза. В это же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все еще придерживаясь своей оппозиции относительно переговоров о вступлении Украины, но уже демонстрируя гибкость в отношении других вопросов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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