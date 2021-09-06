Верховная Рада после каникул: депутаты рассмотрят проект Бюджета-2022 и отставки министров

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Во вторник, 7 сентября народные депутаты возвращаются после каникул под купол. Стартует шестая сессия Верховной Рады. Новый политический сезон обещает быть ярким и насыщенным. Парламентариям предстоит рассмотреть проект бюджета на 2022 год, решить судьбу так называемых законопроектов об олигархах и рассмотреть “антиахметовский” законопроект во втором чтении, а также разобраться с десятками новых инициатив. УНН пообщался с народными депутатами из разных фракций и узнал, с каких ключевых законопроектов начнут свою работу парламентарии, и чего они ожидают от нового политического сезона.

Законопроекты

Подготовка проекта государственного бюджета Украины на 2022 — главная задача шестой сессии Верховной Рады шестого созыва.

“До 15 сентября Верховная Рада Украины ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем концентрировать свое внимание именно на нем, всех комитетов, конечно, профильного комитета — он уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться. Потому что действительно ключевым вопросом этой сессии является необходимость подготовить качественный документ. Верховная Рада всегда его дорабатывала после Кабинета Министров Украины”, — сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Глава фракции “Голос” Ярослав Железняк рассказал УНН, что параметры бюджета на следующий год не будут разительно отличаться от бюджета, который был принят на этот год.

“Я вам откровенно скажу, я уже видел повестку дня, там не будет чуда, рабочие законопроекты — без громких законов. Приоритетом на первую неделю будет пакет МВФ, это четыре закона. Нам надо успеть, потому что приедет миссия до 14 сентября у нас дедлайн по макрофинансовой помощи 600 млрд нам надо получить поэтому это будет приоритетом. Много важных законов и социальных, и об индексации пенсий. Проект бюджета будет внесен ближе к 14 сентября, чуда там не будет, будет то, что прописано в бюджетной декларации на 2022-2024 годы. 3,5% дефицит бюджета, незначительный рост ВВП где-то 3,8%. Доход в бюджет будет 1,208 триллион гривен, если из года к году, то это рост на 11,2%. Сильно не будет отличаться от бюджета, который уже есть”, — сказал Железняк.

Также Министерство финансов предлагает заложить расходы на здравоохранение в сводном бюджете на уровне 4,5% ВВП, на образование — 7,2%.

В первые недели работы парламентарии должны рассмотреть пакет образовательных законопроектов: про изменение подхода к формированию бюджетных мест в вузах, научные парки и про военное образование, а также антиплагиаторские законопроекты № 3758 и № 5461.

На текущую неделю заявлена часть законов по Национальному банку, которые нужны для программы МВФ, о которых ранее рассказывал Железняк. Первый законопроект касается обязательного обмена информацией между банками о нерезидентских счетах их клиентов для валютного контроля, второй — № 5851 про усиление независимости НБУ.

Немало скандалов будет вокруг законопроекта № 5600, который в СМИ часто называют “антиахметовским”. Среди норм, которые касаются больших промышленных групп, он предлагает повысить ставки налогов (выбросы вредных веществ в воду и выбросы СО2), а также ставки налогов за выбросы горно-обогатительных комбинатов. Однако он затронет не только крупный бизнес, но и фермеров. Во фракции “Батькивщина” говорят, что голосовать во втором чтении за него не будут.

“У Украины нет времени на эксперименты. К сожалению, вместо того, чтобы внедрять законодательные инициативы, которые будут двигать экономику вперед, в парламенте думающие депутаты сосредоточены на том, чтобы исправлять ошибки „монобольшинства“ или хотя бы минимизировать вред, который наносят, взвешенные и неразумные законы. Например, более 10 тысяч правок подано (в том числе и представителями „Батькивщины“) ко второму чтению правительственного законопроекта № 5600 о повышении ряда налоговых ставок”, — говорит депутат от Батькивщины Сергей Тарута.

Такое же мнение высказывает глава фракции “Голос”.

“В этот законопроект внесли 11 314 правок, а будет еще больше, будет трудно, думаю будет применяться спецпроцедура”, — говорит Железняк.

Скептически оппозиционные депутаты относятся к законопроекту об олигархах, который также будут рассматривать во втором чтении. Сейчас туда внесли 1257 поправок. В ОПЗЖ говорят, что не будут его поддерживать так как считают такую борьбу фиктивной и избирательной.

“В таблице правок не так много, его будут продвигать ко второму чтению, есть много дельных правок. Я подавал свои, например, чтобы комиссию по олигархам отбирали международные эксперты как мы отбираем руководителя НАБУ или САП”, — говорит Железняк.

В “Европейской солидарности” считают, что нужно сосредоточиться на военном блоке. “Первое, что сейчас нужно принимать, и я подавал законопроект, об обращении к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Результаты встречи Зеленского с Байденом никакие, какого-то прорыва в вопросе безопасности не произошло, а этот вопрос стоит остро, институализация наших отношений с США, в первую очередь в сфере военного сотрудничества. Надо первым это ставить на голосование”, — считает Алексей Гончаренко, нардеп “ЕС”.

В монобольшинстве рассказывают, что будет продолжена реформа децентрализации, а также рассмотрен законопроект о всеукраинском и местном референдуме.

“Мы продолжим судебную реформу, продолжим реформу правоохранительных системы — то, что нужно здесь и сейчас решить, потому что если быть честным, с середины следующего года стартует предвыборная кампания, полтора года будет до выборов и конструктив в парламенте найти будет все сложнее и сложнее, так как отдельные политические партии будут воспринимать Верховную Раду, не как место, где принимают законы, а как трибуну для выступлений и очередной эфир”, — говорит депутат “Слуги народа” Александр Качура.

Юрий Загородний, народный депутат от ОПЗЖ считает, что Раде сейчас стоит сконцентрироваться на социальных законопроектах, так как осень для власти окажется тяжелой.

“Жизнь людей не становится лучше, проблемы с экономикой, предстоящий непростой отопительный сезон. Это главные вызовы перед нынешней властью, которую она не сможет решить, потому что для этого нужен профессионализм, чего у них нет”, — говорит нардеп.

Качура говорит, что и социальные законопроекты предусмотрены. К примеру, законопроект о прожиточном минимуме. “За него проголосовали в первом чтении, который мы проголосовали с Третьяковой и ее профильным комитетом я бы хотел, чтобы мы заложили в бюджет все необходимые нормы, которые позволяют поднять необходимый прожиточный минимум, если удастся ли это сделать фактический рост будет в два раза. То есть если, прожиточный минимум был чуть более 2000 гривен, то будет более 5000 гривен. Следующим шагом будет приравнять пенсию к прожиточному минимуму — это для меня план максимум на эту парламентскую сессию”, — рассказывает депутат “СН”.

Новый политический сезон и отставки

На вопрос УНН, чего депутаты ожидают от нового политического сезона, оппозиционные депутаты сходятся во мнении — укрепление президентской вертикали и доминирование монобольшинства.

“Что касается политического сезона, думаю он будет как всегда острым. Зеленский убирает последние точки воздействия, которые не полностью ему подчиняются, это касается Разумкова, Кличко других, он хочет полностью концентрировать власть в своих руках”, — говорит Гончаренко.

В “Голосе” считают, что сезон будет насыщен лозунгами и цементированием власти.

“Сейчас будет экватор президента, так делали все последние президенты, в данном случае это будет попытка увеличить полномочия у президента, которые как по мне и так избыточны, снижение роли парламента, в том числе попытки изменить регламент — в турбо режиме принимать законы и минимизация роли Кабмина, хотя сложно представить, что еще с ними можно сделать, чтобы они еще меньше влияли на процессы. Говоря про отставки, будем смотреть от условий, кто на замену. Кадровая ротация показала, что замена все хуже и хуже. Я уверен, что общей отставки не будет. Сейчас Кабмин один из помощников, департаментов в ОП, я думаю власть это устраивает, потому что они делают все что им скажут. Отдельных поменяют, например, Тарана (министр обороны — ред.), но кроме как на Печерских холмах этого никто не заметит”, — говорит Железняк.

Сергей Тарута от “Батькившины” не сомневается, что кадровые ротации будут, но больших надежд на них не возлагает. По его словам, менять нужно не министров, а подход: назначать на высшие должности не просто лояльных людей, а профессионалов и моральных авторитетов. В ОПЗЖ также говорят о том, что не будут поддерживать точечные отставки министров, а необходима отставка всего Кабинета министров.

“Власть продолжит давить на оппозиционные силы и будет идти на нарушение всех законов, и эти репрессии будут продолжатся. Зеленский занят только тем, что думает, как сохранить власть поэтому подминать под себя все и теперь ему нужен еще контроль над парламентом”, — говорит Юрий Загородний.

В Слуге народа говорят, что отставки всего Кабмина ожидать не стоит, так как работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны. Как и отставка спикера парламента Дмитрия Разумкова, не более чем слухи. А на критику и обвинения в узурпации власти относятся спокойно.

“Кадровые ротации до конца сентября точно будут, но это может не совпадать с тем, что есть в публичном пространстве. Кандидатуры еще обсуждаются, но конкретного решения еще ни по кому, никто не принимал. А что касается критики, то Конституцией предусмотрены все полномочия, о цементирования власти я не знаю насколько это уместно говорить. Один политик говорил, что мы закатали их в асфальт. Не совсем хорошие ассоциации у меня это вызывает, но стоит ли говорить о том, что власть должна быть сильной — конечно да. Если взять все социологические опросы, украинец хочет, чтобы власть была сильная”, — резюмирует Качура.