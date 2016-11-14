Стоимость нефти марки Brent упала ниже 44 долл.

Так, по информации СМИ, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​январе снизились на 1,7%, до 43,99 долл. за баррель.

Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 1,66%, до 42,69 долл. за баррель.