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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50854 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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В зоне ООС изъяли поддельного алкоголя и сигарет более чем 1 млн гривен

В зоне ООС изъяли поддельного алкоголя и сигарет более чем 1 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 24736 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В районе ООС сотрудники ДФС изъяли из незаконного оборота более 17 000 пачек табачных изделий и более 300 литров алкогольных напитков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

При проведении комплекса мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Краматорского городского суда правоохранители провели обыски по адресам незаконного хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров.

По результатам проведенных обысков было обнаружено и изъято из противозаконного обращения изготовлены табачные изделия известных брендов в ассортименте, отечественного производства, а также Республик Молдова и Беларусь, маркированные марками акцизного налога Украины с признаками подделки и вообще без марок акцизного налога.

Кроме того, было изъято алкогольные напитки с признаками подделки акцизного налога Украины.

Так, принятыми мерами, из незаконного оборота изъято 17 тыс. 715 пачек сигарет на сумму 1 млн. 35 гривен и 345 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков на сумму около 100 тыс. гривен.

Источник: ООС в Facebook

Напомним

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев требует от Министерства финансов, Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы в течение двух месяцев ликвидировать нелегальный рынок спирта.

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