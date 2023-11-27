В Виннице разоблачили тюремный колл-центр: около 30 заключенных похищали деньги с банковских счетов украинцев

Правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр в винницкой тюрьме, который массово похищал деньги с банковских карточек украинцев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, участниками схемы было почти 30 заключенных винницкой колонии или их сообщников, уже вышедших "на свободу". Они обзванивали вкладчиков финучреждений, представлялись "сотрудниками службы безопасности" и во время разговора уверяли, что карточки потерпевших пытаются взломать мошенники.

Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый "счет безопасности", который на самом деле был банковским счетом мошенников. Таким образом группа обманула десятки тысяч украинцев.

Преступную деятельность организовал так называемый "смотрящий" за исправительной колонией, заключенный-уголовник по прозвищу "Геша".

Сейчас пятеро злоумышленников задержаны, еще пятеро фигурантов-заключенных - переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения. Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении еще 17 участникам преступной организации.

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