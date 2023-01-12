В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных

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"На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - заявил Кудрицкий.

Детали

По его словам, работники прилагают максимум усилий, чтобы подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей.

"Мы работаем над тем, чтобы выжать из энергосистемы те генерирующие мощности, которые есть, ускорить ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы генерации становилось в наличии все больше", - добавил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что экономия электроэнергии по-прежнему остается крайне необходимой мерой. Это дает положительный эффект на энергообеспечение.

Дополнение

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии повысилось из-за снижения температуры на востоке и в центре страны.

Возрос дефицит мощности. Во все области 11 января были доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении всех суток.