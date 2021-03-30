В Украине смогут лишать ученой степени за плагиат - в Раде одобрили соответствующий закон

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4667-1 об изменении процедуры присуждения научных степеней и присвоения ученых званий, предусматривающий, в частности, возможность лишить степени за плагиат и подлог. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Как объясняли в МОН, Положением законопроекта предлагается:

- снятие правового вакуума в процедуре присуждения научных степеней для соискателей степени кандидата и доктора наук, который мог бы наступить после 1 июля 2021 из-за утраты силы Порядка присуждения научных степеней, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2013 № 567;

- упорядочение уровней высшего образования путем вынесения степени доктора наук из сферы высшего образования в сферу науки и научно-технической деятельности;

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- расширение автономии высших учебных заведений и научных учреждений путем передачи полномочий по созданию разовых специализированных ученых советов и утверждение решений о присуждении степени доктора философии и выдачи соответствующего диплома (полномочия МОН остаются только в части согласования (по умолчанию) состава разовых советов, образованных учреждениями )

- расширение видов академической недоброчесности (кроме академического плагиата добавляется фабрикация и подлог), при обнаружении которых участники аттестационного процесса лишаются права участия в подготовке и аттестации соискателей соответствующих степеней.

Добавим

Законопроект, среди прочего, определяет, что установление в соответствии с законодательством в представленных к защите диссертации или научных публикациях фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации является основанием для отказа в присуждении ученой степени доктора наук. По этим же основаниям можно лишить человека полученного степеня.

Если в защищенной докторской диссертации или публикациях, что представлялись к защите, установлено в соответствии с законодательством факты академического плагиата, фабрикации или фальсификации, научный консультант лишается права участия в подготовке и/или аттестации соискателей степени доктора философии и консультировании и/или аттестации соискателей степени доктора наук сроком на два года.

Председатель диссертационного совета, в котором состоялась защита этой диссертации, и оппоненты, которые предоставили положительные заключения на нее, лишаются права участия в аттестации кадров высшей квалификации сроком на два года, а научное учреждение или учреждение высшего образования лишается права создавать специализированный ученый совет по соответствующей научной специальности сроком на один год.

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