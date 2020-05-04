В Украине утверждены новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине утверждены новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу территориальных органов ГНС в Киеве.
"Главное управление ГНС в Киеве информирует, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 12 февраля 2020 года № 74 "Некоторые вопросы маркировки алкогольных напитков" с 1 мая 2020 гда утверждены новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что марки акцизного налога предыдущего образца, которые уже закуплены субъектами хозяйствования применяются в производстве алкогольных напитков и табачных изделий до их полного использования, а маркированные такими марками алкогольные напитки и табачные изделия находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления.
Напомним, введение электронных акцизных марок не требует дополнительного оборудования, магазины смогут использовать свое оборудование на кассе и номер акцизной марки автоматически появится в чеке, его получит налоговая.