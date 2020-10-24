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"Прослушка" и рейдерство: в Украине разоблачили около 100 членов "охранно-детективной" банды

Киев  •  УНН

 • 17100 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. СБУ блокировала деятельность организаторов и почти 100 участников межрегиональной преступной группировки "охранно-детективной компании", которые используя техсредства получали информацию о трафике соединений абонентов мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"В ходе спецоперации Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, которая незаконно использовало технические средства для негласного получения информации и контроля за трафиком соединений абонентов мобильной связи. Также задокументирован факт попытки привлечения фигурантов к подготовке провокаций накануне проведения местных выборов в Донецкой области. По предварительным данным предварительного расследования, злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании". В состав группы входило около 100 участников, в том числе бывшие и действующие правоохранители, представители криминальной среды и работники охранных фирм. Фигуранты специализировались на предоставлении "услуг" по незаконной слежке за гражданами, участвовали в рейдерских захватах, терроризировали предпринимателей, а также продавали оружие, взрывчатку и наркотики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения противоправной деятельности они использовали специальные технические средства для негласного получения информации одного из правоохранительных органов.

"Во время проведения 45 одновременных обысков по месту расположения "охранно-детективной структуры", адресам проживания фигурантов на территории столичного региона, а также в Харькове, Житомире и Хмельницком, и мест дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов изъято спецсредства для негласного получения информации, боеприпасы и наркотические вещества. Выявлено компьютерную технику и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность", - добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении четырем организаторам и активным участникам группировки о подозрении по статьям 359, 263 и 361 Уголовного кодекса Украины и избрания мер пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группы.

Проверяется информация о нелегальной переправке выявленных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее в УНН, участников межрегиональной преступной группы задержали за сбыт и производство взрывчатки.

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