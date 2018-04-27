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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине с сегодняшнего дня войдут в обращение новые гривневые монеты

Киев • УНН

 • 99674 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина получит новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны 27 апреля 2018, 5 и 10 гривен появятся в обороте в 2019-2020 годах. Об этом 14 марта сообщил во время презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

В Украине с сегодняшнего дня войдут в обращение новые гривневые монеты

“Украина получит новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны 27 апреля 2018, 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах (по отдельному решению НБУ)”, — сказал он.

Как уточнил Смелый, с 1 июля в Украине будут введены правила округления общей суммы покупки в чеке. Кроме того, с этой даты Нацбанк прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

При этом, НБУ не будет изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

“Правила округления действуют при отсутствии монет и у покупателя, и у продавца. Во время безналичных расчетов закругления не будет осуществляться”, — добавил Смелый.

Напомним, Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты.

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