В Украине временно отменили аукционы на Prozorro из-за отключения света: что это значит

Детали

Из-за постоянных обстрелов со стороны рф объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах. В связи с этим Кабинет Министров Украины временно, на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, изменил правила проведения торгов, говорится в Постановлении Правительства № 1495 от 30 декабря 2022 г.

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«Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения. В условиях отключения питания и интернета, не все участники имели возможность торговаться в аукционе. В то же время равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется», - заявила Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также она анонсировала возможные изменения в системе публичных закупок и на постоянной основе.

«Одновременно будем делать аналитику, как это изменение повлияет на различные категории закупок. Было много дискуссий, нужны ли аукционы для сложных предметов закупки, например, строительства. Директивами ЕС предусмотрено, что аукционы должны быть опциональными. По требованию World Bank Ukraine мы реализуем отдельную процедуру, в которой аукционы будут опциональными, то есть по решению заказчика. Поэтому через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в различных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы как опциональный инструмент торгов для всех закупок», - пояснила Юлия Свириденко.

Также по ее словам, этим постановлением была отменена локализация при закупках на нужды Вооруженных Сил. То есть пикапы, грузовой транспорт, скорые и прочее теперь можно покупать на нужды ВСУ без учета требований локализации.