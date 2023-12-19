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В Украине ожидается небольшой дождь и до 10° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 05:34  •  20993 просмотра

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Температура в Украине поднимется до 10°C с небольшим дождем и возможной гололедицей на дорогах на северо-востоке. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10° тепла.

В ближайшие три дня в Украине ожидается повышение температуры - до 10° тепла, а также небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

"В последующие двое суток в северной части, 21 декабря днем и на южном востоке страны небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В северо-восточных областях на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10° тепла, в восточных и Сумской областях ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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