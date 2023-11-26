В Сьерра-Леоне, после нападения на оружейный склад во Фритауне, правительство ввело комендантский час
Киев • УНН
Правительство Сьерра-Леоне ввело комендантский час из-за вооруженных столкновений в столице Фритауне, а также после попытки неизвестных лиц проникнуть на военный склад оружия. Президент Джулиус Маада подтвердил, что мир в городе восстановлен, но власти попытаются найти всех вооруженных преступников.
Утром в воскресенье, 26 ноября, во Фритауне была предпринята попытка проникнуть в военный склад, расположенный неподалеку от резиденции президента Сьерра-Леоне. Кроме того сообщается о вооруженных столкновениях в разных частях города, а также решение правительства объявить национальный комендантский час.
Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Детали
Согласно информации правительства Сьерра-Леоне, вооруженные столкновения вспыхнули во Фритауне в воскресенье, в частности во время нападения на военный склад. В стране был введен национальный комендантский час.
Свидетели рассказали Франс Пресс, что слышали выстрелы и взрывы в районе Вилберфорс, где находится оружейный склад вместе с несколькими посольствами. Другие свидетели сообщили, что слышали выстрелы возле казарм, которые расположены неподалеку от резиденции президента. Известно о перестрелке в районе Мюррей-Таун, где базируется военно-морской флот, а также о столкновениях возле другой военной базы во Фритауне.
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После нападения Министерство информации объявило немедленный комендантский час и "настоятельно" рекомендовало людям по всей западноафриканской стране оставаться дома.
Утром в воскресенье (...) неустановленные лица попытались проникнуть на военный оружейный склад в казармах Wilberforce. Все они были отбиты
Президент Джулиус Маада сообщил, что спокойствие в городе было восстановлено. Также в правительстве страны объявили, что "по всей стране немедленно вводится комендантский час, чтобы позволить силам безопасности продолжать поиски подозреваемых".
Справка
Джулиус Маада, избранный впервые в 2018 году, был переизбран в июне этого года в первом туре, набрав 56,17% голосов согласно результатам, опубликованным избирательной комиссией.
Иностранные наблюдатели, однако, засвидетельствовали непоследовательность и непрозрачность подсчета голосов, а также акты насилия и запугивания. Основная оппозиционная партия, Партия всенародного конгресса (APC), считала президентские выборы, а также выборы в законодательные и местные органы власти сфальсифицированными, и решила бойкотировать парламент и местные советы. Через два месяца после выборов, несколько солдат были арестованы и обвинены в подготовке государственного переворота против президента.
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В Сьерра-Леоне, после нападения на оружейный склад во Фритауне, правительство ввело комендантский час
Правительство Сьерра-Леоне ввело комендантский час из-за вооруженных столкновений в столице Фритауне, а также после попытки неизвестных лиц проникнуть на военный склад оружия. Президент Джулиус Маада подтвердил, что мир в городе восстановлен, но власти попытаются найти всех вооруженных преступников.
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