В Сьерра-Леоне, после нападения на оружейный склад во Фритауне, правительство ввело комендантский час

Утром в воскресенье, 26 ноября, во Фритауне была предпринята попытка проникнуть в военный склад, расположенный неподалеку от резиденции президента Сьерра-Леоне. Кроме того сообщается о вооруженных столкновениях в разных частях города, а также решение правительства объявить национальный комендантский час.

Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Детали

Согласно информации правительства Сьерра-Леоне, вооруженные столкновения вспыхнули во Фритауне в воскресенье, в частности во время нападения на военный склад. В стране был введен национальный комендантский час.

Свидетели рассказали Франс Пресс, что слышали выстрелы и взрывы в районе Вилберфорс, где находится оружейный склад вместе с несколькими посольствами. Другие свидетели сообщили, что слышали выстрелы возле казарм, которые расположены неподалеку от резиденции президента. Известно о перестрелке в районе Мюррей-Таун, где базируется военно-морской флот, а также о столкновениях возле другой военной базы во Фритауне.

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После нападения Министерство информации объявило немедленный комендантский час и "настоятельно" рекомендовало людям по всей западноафриканской стране оставаться дома.

Утром в воскресенье (...) неустановленные лица попытались проникнуть на военный оружейный склад в казармах Wilberforce. Все они были отбиты - сообщили в министерстве информации.

Президент Джулиус Маада сообщил, что спокойствие в городе было восстановлено. Также в правительстве страны объявили, что "по всей стране немедленно вводится комендантский час, чтобы позволить силам безопасности продолжать поиски подозреваемых".

Справка

Джулиус Маада, избранный впервые в 2018 году, был переизбран в июне этого года в первом туре, набрав 56,17% голосов согласно результатам, опубликованным избирательной комиссией.

Иностранные наблюдатели, однако, засвидетельствовали непоследовательность и непрозрачность подсчета голосов, а также акты насилия и запугивания. Основная оппозиционная партия, Партия всенародного конгресса (APC), считала президентские выборы, а также выборы в законодательные и местные органы власти сфальсифицированными, и решила бойкотировать парламент и местные советы. Через два месяца после выборов, несколько солдат были арестованы и обвинены в подготовке государственного переворота против президента.

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