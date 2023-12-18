В Сербии оппозиция протестует против результатов выборов, лидеры объявили голодовку
Киев • УНН
Лидеры оппозиции в Белграде протестовали против результатов парламентских выборов, заявляя о нарушениях и требуя их отмены. Двое лидеров коалиции объявили голодовку.
В столице Сербии Белграде состоялись протесты из-за результатов парламентских выборов, где победила партия президента Вучича. Акцию провели лидеры оппозиции, которые отрицают результаты и говорят о нарушениях, передает УНН со ссылкой на балканскую службу Радио Свобода.
Представители проевропейской коалиции "Сербия против насилия" обратились к Республиканской избирательной комиссии с просьбой аннулировать результаты. Также двое лидеров коалиции заявили, что начали голодовку, пока требования не будут выполнены.
После четырех часов протеста участники начали расходиться. Журналисты также сообщили, что на улицах вокруг здания были полицейские, но они не вмешивались.
В Сербии оппозиция протестует против результатов выборов, лидеры объявили голодовку
Лидеры оппозиции в Белграде протестовали против результатов парламентских выборов, заявляя о нарушениях и требуя их отмены. Двое лидеров коалиции объявили голодовку.
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