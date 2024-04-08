В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

В понедельник, 8 апреля, в вязьме смоленской области россии произошло обрушение одного из крупнейших местных мостов - Панинского. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

панинский мост обвалился в вязьме смоленской области. Предварительно, три человека пострадали, - это водители грузовика и легковушки, которые полетели вниз вместе с мостом. Также девушка получила перелом конечности, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сооружение соединяло часть города с промышленным центром. В 2018 году проводился ремонт этого моста. На это закладывали около 10 миллионов рублей.

Напомним

Прорыв дамбы в российском городе Орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.