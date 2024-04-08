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В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей
В вязьме смоленской области россии произошло обрушение одного из крупнейших местных мостов - Панинского. Мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей
Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн
Российские обстрелы повредили инфраструктуру и здания в Одессе, загрязнив 6600 квадратных метров земли и нанеся ущерб на сумму более 600 миллионов гривен, 16 человек погибли и 55 получили ранения.
Ракетный удар по предприятию в Запорожье: погибли три человека, есть раненые
Российские войска атаковали предприятие в Запорожской области, в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, другие получили ранения.
Командующий Воздушных сил показал, как украинские военные сбивали вражеские БПЛА "Орлан-10"
Украинские военные уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" в Одесской области.
Павел Кириленко под следствием: НАПК проверяет образ жизни главы АМКУ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко после того, как журналисты обнаружили, что его семья приобрела имущество стоимостью более 70 миллионов гривен в последние годы, что не соответствует его официальным доходам.
МВД запустило опрос по владению оружием
Министерство внутренних дел Украины начало опрос для изучения общественного мнения относительно государственных услуг, связанных с владением и оборотом оружия, с целью совершенствования электронных сервисов.
Мобилизация заключенных: профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект, который позволит освободить заключенных от отбывания наказания, если они проходят военную службу во время мобилизации и военного положения, с определенными условиями и исключениями.
"Таможенный безвиз": украинский бизнес с процедурой упрощения удвоил совместный транзит в І квартале этого года
В первом квартале 2024 года количество украинских компаний, получивших разрешения на упрощение транзита по процедуре совместного транзита, удвоилось по сравнению с первым кварталом 2023 года, что свидетельствует о росте деловой активности, несмотря на продолжающиеся военные действия.
Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"
Пожар на российском ракетном корабле "серпухов" полностью уничтожил его оборудование связи и автоматизации, что надолго вывело его из строя.
Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее
Более 3750 пациентов умерли в Южной Корее с 2017 года из-за отказа больниц оказывать медицинскую помощь, что подчеркивает основные проблемы системы здравоохранения накануне парламентских выборов в стране.