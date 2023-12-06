В рф подтвердили смерть Кивы и открыли дело

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит в Московской области, возбуждено уголовное дело, передает УНН со ссылкой на ск рф.

... возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК рф). По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в селе Супонево Одинцовского городского округу неизвестный произвел потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Рады Украины - Илья Кива - говорится в сообщении.

По данным ск рф, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к убийству, дано поручение оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии события.

Дополнение

Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.