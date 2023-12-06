В рф подтвердили смерть Кивы и открыли дело
Киев • УНН
Экс депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит в Московской области, ведется расследование убийства.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит в Московской области, возбуждено уголовное дело, передает УНН со ссылкой на ск рф.
... возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК рф). По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в селе Супонево Одинцовского городского округу неизвестный произвел потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Рады Украины - Илья Кива
По данным ск рф, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к убийству, дано поручение оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии события.
Дополнение
Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.
В рф подтвердили смерть Кивы и открыли дело
Экс депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит в Московской области, ведется расследование убийства.
Военные облигации и депозит: в НБУ дали совет, куда украинцам вложить деньги
Глава Национального банка Украины Василий Фурман рекомендует украинцам инвестировать в военные облигации и банковские депозиты, предлагая доходность в пределах 14-18% годовых, что выше текущего уровня инфляции.
На Харьковщине спасатели под вражеским обстрелом ликвидировали возгорание в частных домах
Спасатели в Харьковской области тушили пожары в домах, вызванные российскими обстрелами, несмотря на продолжающиеся обстрелы. В результате действий врага была повреждена гражданская инфраструктура и ранены жители.
Опрос показал, что более 80% россиян поддерживают Путина и войну в Украине
Согласно опросам, на которые ссылаются профессор политологии Университета Рутгерса мотль. Несмотря на растущую тревогу и депрессию, общественная поддержка вторжения остается высокой.
Обсудили ситуацию на фронте и насущные потребности Украины: министр обороны Умеров встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию на линии фронта и потребности Украины, подчеркнув важность дальнейшей двухпартийной поддержки.
На Херсонщине в опасных населенных пунктах остаются 149 детей
Власти Херсонской области продолжают призывать семьи с детьми эвакуироваться из опасных районов, 651 ребенок уже эвакуирован, но 149 несовершеннолетних все еще остаются в 8 населенных пунктах.
Россия планирует распространять пропагандистскую литературу в мировых библиотеках
российская академия наук стремится распространять свою пропагандистскую литературу на международном уровне через программы библиотечного обмена, пытаясь оправдать претензии россии на оккупированные регионы Украины и имитировать глобальную поддержку военных действий москвы.
С начала года украинские банки получили прибыль более 122 миллиардов гривен
Несмотря на полномасштабное вторжение, банковская система Украины заработала более 630 миллиардов гривен, что свидетельствует о доверии граждан и бизнеса, сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.
Посвящена защитникам и защитницам: в Киеве засветили главную елку страны
Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена нашим защитникам. И маленькие елочки, украшенные желтыми и синими сердцами.
США обвиняют российских солдат в военных преступлениях против американца в Украине
США предъявили обвинения четырем российским солдатам в военных преступлениях за похищение и пытки американца в Украине, что стало первым применением закона для судебного преследования за военные преступления против граждан США.