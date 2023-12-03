В результате вражеского обстрела центрального района Херсона погибла женщина

В результате вражеского обстрела Херсона повреждены больницы, известно как минимум об одной погибшей. Об этом сообщают начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Роман Мрочко сообщил, что российская армия ударила по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега. По предварительной информации, в результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и трое получили ранения.

Александр Прокудин добавил, что оккупанты повредили здания медучреждений. По предварительной информации, жертв в больницах нет.

Напомним

В селе Садовое на Херсонщине в результате российского обстрела погиб 78-летний мужчина.