В ОГП не подтвердили версию убийства Черновола кастетом. Однако версия об умышленном убийстве проверяется
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Офисе Генерального прокурора не подтвердили версию об убийстве лидера "Народного Руха Украины" Вячеслава Черновола ударами кастета в голову. Однако отметили, что следствием проверяется версия совершения умышленного убийства. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос.
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"Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Черновол, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины", - сообщили в прокуратуре.
Детали
В Офисе Генпрокурора сообщили, что в этом уголовном производстве проведен значительный объем следственных (розыскных) действий, в том числе ряд судебных экспертиз.
Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Черновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются "такими, что сформировались вследствие травмирования лица, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".
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"В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имели признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", что выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", - отметили в ОГП.
Что было ранее
Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновол погиб не в результате ДТП - его якобы убили ударами кастета в голову.
Дополнение
Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе на шоссе под Борисполем.
21 января 2014 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области закрыл уголовное дело в связи с истечением срока давности по обвинению водителя КамАЗа Владимира Кудели в совершении преступления по ч. 3 ст. 215 УК Украины, в результате которого погиб председатель НРУ Вячеслав Черновол. Позже решение суда потерпевшие обжаловали в Апелляционном суде Киевской области.
В апреле этого же года Апелляционный суд Киевской области отправил дело о гибели лидера НРУ Вячеслава Черновола на дополнительное расследование.
Тогдашний Генеральный прокурор Виталий Ярема заявил, что прокуратура возобновила расследование дела о гибели Черновола.
В марте 2015 года Тарас Черновол сообщал, что Генеральная прокуратура планировала создание следственно-оперативной группы по расследованию гибели Вячеслава Черновола по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.