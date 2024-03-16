В Одессе и области сегодня траур по 20 жертвам ракетной атаки рф

В Одессе и Одесской области сегодня день траура по 20 погибшим из-за ракетной атаки российских войск на город 15 марта. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе - сообщил Кипер в Telegram.

Он еще раз выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним



Как сообщалось, 15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.