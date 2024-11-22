В НАТО заявили, что последние атаки россии не "сдержат" поддержку Украины

Применение россией нового типа баллистической ракеты против Украины вчера "не изменит ход конфликта и не сдержит" поддержку Киева со стороны НАТО, заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Фара Дахлалла заявила, что россия пытается "терроризировать" гражданское население и запугать союзников Украины, используя баллистические ракеты средней дальности.

"Развертывание этих возможностей не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - сказала она.

НАТО и Украина 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты - AFP