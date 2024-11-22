В НАТО заявили, что последние атаки россии не "сдержат" поддержку Украины
Киев • УНН
Пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла заявила, что новый тип баллистической ракеты рф не повлияет на ход конфликта. Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на попытки россии запугать союзников.
Применение россией нового типа баллистической ракеты против Украины вчера "не изменит ход конфликта и не сдержит" поддержку Киева со стороны НАТО, заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Фара Дахлалла заявила, что россия пытается "терроризировать" гражданское население и запугать союзников Украины, используя баллистические ракеты средней дальности.
"Развертывание этих возможностей не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - сказала она.
НАТО и Украина 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты - AFP22 нояб. 2024, 09:15 • 14558 просмотров