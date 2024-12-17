В Киеве наградили лидеров спортивного маркетинга: итоги Sport business club Awards 2024

15 декабря состоялась первая в Украине премия Sport business club Awards 2024, объединившая различных представителей спортивной индустрии: от маркетологов и менеджеров клубов до спортсменов, бизнесов и медиа, передает УНН.

Мероприятие стало важной платформой, чтобы отметить тех, кто продолжает поддерживать и развивать украинский спорт, несмотря на все сложности войны. Награды были вручены в более чем 20 номинациях - свое признание получили лучшие проекты, события, спортсмены, журналисты, блогеры, благотворительные и социальные инициативы и т.д.

Компания GGBET получила награды в номинациях "Международный проект года" и "Sport Business Media - Промо года".

"Наша команда гордится тем, что стала частью SBC Ukraine Awards. Полученные награды не только признают нашу работу, но и стимулируют развиваться дальше. Украинский спорт - это история о вызовах, но в то же время и достижениях. И мы стремимся поддерживать это движение, находить новые форматы сотрудничества и инновации, которые будут полезны для всей индустрии" - прокомментировал СЕО GGBET UA Сергей Мищенко.

Всего на Sport business club Awards 2024 было отправлено более 180 анкет. Оценивало кейсы и формировало шорт-листы профессиональное жюри - более 60 специалистов из индустрии спорта, маркетинга, медиа, бизнеса и т.д.