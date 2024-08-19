В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В одном из лесопарков Киева на месте падения вражеской крылатой ракеты Х-101 обнаружили 60 кассетных суббоэкспасов, которые не сдетонировали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Обнаружили боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева. Взрывоопасные предметы транспортированы на подрывную площадку и уничтожены - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что суббоэкспассы в виде пуль имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому, от любого прикосновения могут разорваться.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что в предыдущих образцах ракет типа Х – 101 боевая часть-вкладная, фугасного типа.

Кассетная боевая часть Х-101 визуально имеет вид металлических шаров или усеченных цилиндров диаметром около 10 сантиметров, каждый из которых содержит взрывную часть. Даже в случае сбития ракеты такие суб боеприпасы могут наносить ущерб и значительные поражения на большой территории.