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В Хмельницкой области ночью уничтожили два российских "шахеда"

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 06:17  •  18524 просмотра

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Силы обороны Украины уничтожили два российских ударных беспилотника "шахед" в Хмельницкой области

Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Ночью 19 декабря 2023 года в Хмельницкой области уничтожены два из двух "шахедов", которыми противник атаковал из района Приморско-Ахтарск - рф

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На Хмельниччині вночі знищили два російські "шахеди"
Two Russian "shahids" destroyed in Khmelnytsky region at night
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В Хмельницкой области ночью уничтожили два российских "шахеда"

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