В Хмельницкой области ночью уничтожили два российских "шахеда"

Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Ночью 19 декабря 2023 года в Хмельницкой области уничтожены два из двух "шахедов", которыми противник атаковал из района Приморско-Ахтарск - рф - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня.