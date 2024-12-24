В Херсоне проблемы со светом и водой после удара рф: местами есть угроза полного обесточивания
Киев • УНН
В Херсоне после обстрела Корабельного района возникли проблемы с электро- и водоснабжением в Шуменском микрорайоне. Перебои также зафиксированы в Днепровском районе, аварийные бригады работают над восстановлением снабжения.
В Херсоне после вражеского обстрела возникли проблемы с электро- и водоснабжением, некоторые микрорайоны под угрозой полного обесточивания, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"После недавнего вражеского обстрела Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением", - указал Мрочко.
"Перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе. Возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов", - отметил глава ГВА.
Аварийные бригады, по его словам, работают над ликвидацией последствий рашистских ударов.
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 38 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения, сообщил Прокудин.