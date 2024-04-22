В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

В Херсоне госпитализировали еще двух мужчин, которые получили ранения во время сегодняшнего обстрела российских войск Днепровского района. Во время атаки они находились на улице, сообщил председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН.

В Херсоне госпитализированы еще двое мужчин 48 и 51 года. У обоих взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия. У старшего мужчины еще и поверхностное осколочное ранение мягких тканей живота. Оба пострадавших и состоянии средней тяжести - написал Мрочко.

По его словам, мужчины получили травмы сегодня около обеда во время обстрела со стороны российских оккупационных войск Днепровского района города. На момент вражеской атаки они находились на улице, добавил Мрочко.

Ранее УНН сообщал, что армия рф сегодня, 22 апреля, обстреляла автобусную остановку в Днепровском районе Херсона, в результате чего ранения получила 44-летняя женщина.