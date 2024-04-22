В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khersonХерсон
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  140680 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  215738 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  350322 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  173664 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  130869 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102125 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103360 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207699 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237469 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233509 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Новости по теме
В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

  •  10377 просмотра
Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

  •  62152 просмотра
Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

  •  56429 просмотра
Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

  •  51209 просмотра
Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

  •  45483 просмотра
Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters

Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters

  •  39985 просмотра
В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

  •  33491 просмотра
Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

  •  30819 просмотра
"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

  •  26088 просмотра
FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО

FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО

  •  25198 просмотра

Популярные

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

  •  122129 просмотра
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

  •  126897 просмотра
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

  •  118745 просмотра
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

  •  139106 просмотра
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

  •  118080 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  350322 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  275929 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  324336 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  362657 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  465168 просмотра

В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

Еще двое мужчин в возрасте 48 и 51 года были госпитализированы в Херсоне с ранениями, полученными в результате российского обстрела Днепровского района.

Война •   •  10377 просмотра
В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Киев посетила двухпартийная делегация представителей Конгресса США, что подтверждает непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

политика •   •  62152 просмотра
Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Украине нужны системы ПВО Patriot, ракеты к ним, различные крылатые ракеты для авиации и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов, чтобы защитить свое небо от российских атак.

Война •   •  56429 просмотра
Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

Сегодняшнему поколению украинцев придется дольше работать в старости, дольше оставаться активным и обеспечивать себя своим трудом из-за сокращения соотношения работающих людей к пенсионерам.

Общество •   •  51209 просмотра
Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

СБУ задержала российского агента, который прибыл в Украину накануне полномасштабного вторжения под видом продавца, а в 2023 году начал слежку с целью выявления украинских систем ПВО и радаров для облегчения нанесения российских авиаударов.

Криминал и ЧП •   •  45483 просмотра
Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters

Украина предложит план реструктуризации долга на сумму $20 млрд международным держателям облигаций.

Экономика •   •  39985 просмотра
Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters

В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

В Германии арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, они якобы передавали китайской спецслужбе информацию о военных технологиях.

Новости Мира •   •  33491 просмотра
В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел ЕС приведет к конкретным шагам в поддержку Украины, поскольку блок ежедневно работает над анализом ситуации и подготовкой решений для помощи Киеву.

Война •   •  30819 просмотра
Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров принять решительные меры и усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив дополнительные системы Patriot и SAMP/T и боеприпасы.

Война •   •  26088 просмотра
"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО

Партнеры Украины по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы те предоставили Украине больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, для защиты уязвимых регионов от российских атак.

Война •   •  25198 просмотра
FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО