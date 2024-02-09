В Херсоне мощные взрывы, жителей призвали укрыться в укрытиях

Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря

Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря к Одесской, Николаевской и Белгород-Днестровской областей Украины.