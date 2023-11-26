В Канаде партия консерваторов заблокировала канадско-украинское соглашение о свободной торговле. Премьер Трюдо назвал это "откровенным абсурдом"

На этой неделе, законодатели Канады от Консервативной партии заблокировали обновленный закон о соглашении о свободной торговле между Канадой и Украиной - якобы из-за беспокойства, что соглашение обременит страну, пострадавшую от войны, налогом на выбросы углерода. У ответ, премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что это объяснение является "абсурдным оправданием", и отметил, что "правое" мышление проникло из США в канадскую политику и заставило консерваторов "отвернуться" от Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В Канаде 109 законодателей-консерваторов на этой неделе заблокировали обновленный закон о соглашении о свободной торговле между Канадой и Украиной.

Лидер консерваторов Канады Пьер Пуатье заявил, что его партия голосовала против соглашения только потому, что консерваторы понимали, насколько катастрофическими могут быть налоги на углерод.

Мы проголосовали против того, чтобы Джастин Трюдо ввел налог на выбросы углекислого газа в существующее соглашение - сказал Пульевр.

В ответ, канадский премьер Трюдо назвал оппозицию консерваторов сделке "откровенно абсурдной", а также заявил в пятницу, что "все канадцы должны быть обеспокоены, когда Консервативная партия Канады и Пьер Пуалевр отворачиваются от истории".

Настоящая история - это подъем правого американского мышления под влиянием MAGA, который заставил канадских консерваторов, когда-то среди самых ярых защитников Украины... отвернуться от чего-то, что "нуждается в Украине в трудный час - сказал Трюдо. журналистов в Сент-Джонсе, Ньюфаундленде и Лабрадоре.

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В свою очередь, Пульевр в комментарии CBC заявил, что по его мнению "Трюдо патологически одержим налогом на выбросы углерода, что, хотя нож у горла украинцев, он использует это".

Справка

Торговое соглашение содержит раздел, обязывающий обе стороны координировать "двустороннюю работу и на международных форумах для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, в соответствующих случаях, чтобы... способствовать ценообразованию углерода и принятию мер для смягчения рисков утечки углерода". Украина имеет налог на выбросы углерода с 2011 года, а также находится в процессе модификации налога, поскольку стремится получить членство в ЕС.

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