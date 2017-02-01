В Авдеевке снова начались обстрелы - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Авдеевке снова начались обстрелы. По состоянию на 19.00 в полицию Донецкой области поступило 16 сообщений, из них 9 - касались последствий обстрелов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
"Много звонков было информативного характера, часть касалась оказания гуманитарной помощи. Все факты зарегистрированы, по ним проводятся необходимые мероприятия. Город пока остается без электропитания. Опять начались обстрелы", - говорится в сообщении.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.
Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.