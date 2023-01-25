В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Детали
Землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло на расстоянии 33 км от Кампо Галло. Эпицентр залегал на глубине 601 км.
Информации о жертвах или разрушениях нет.
Напомним
В Черновицкой области утром 21 января зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.