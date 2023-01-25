В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4

Детали

Землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло на расстоянии 33 км от Кампо Галло. Эпицентр залегал на глубине 601 км.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

Напомним

В Черновицкой области утром 21 января зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.